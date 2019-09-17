Son Dakika Haberleri: Mb-konut fiyat endeksi temmuz'da reel olarak yıllık yüzde 11.24 azaldı-yenilendi
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Mb-konut fiyat endeksi temmuz'da reel olarak yıllık yüzde 11.24 azaldı-yenilendi

29 dakika önce

Konut fiyat endeksi (KFE) Temmuz'da aylık bazda yüzde 1.92 ve yıllık bazda nominal olarak yüzde 3.54 artarken, yıllık bazda reel olarak yüzde 11.24 düştü.

Mb-konut fiyat endeksi temmuz'da reel olarak yıllık yüzde 11.24 azaldı-yenilendi, System.String[]

– Konut fiyat endeksi (KFE) Temmuz'da aylık bazda yüzde 1.92 ve yıllık bazda nominal olarak yüzde 3.54 artarken, yıllık bazda reel olarak yüzde 11.24 düştü.

Merkez Bankası'na göre;

"Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE (2017=100), 2019 Temmuz ayında geçen aya göre yüzde 1.92 artışla 133.15 puana yükseldi. Bunun yanında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3.54 artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 11.24 azaldı.

"Üç büyük ilin konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2019 yılı Temmuz ayında geçen aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 0.25, 2.30 ve 2.60 artış görüldü. Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre, İstanbul'da yüzde 1.64 azalırken, İzmir ve Ankara'da sırasıyla yüzde 1.41 ve 2.32 yükseldi." (Grafik)

- İstanbul

Merkez Bankası, İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 02:57 Kaynak: DHA
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