MB'nin brüt döviz rezervi 75.8 milyar dolara yükseldi
2 saat önce
TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ne göre, 14 Haziran'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 859 milyon dolar artışla 75 milyar 755 milyon dolar olarak gerçekleşti.
TCMB
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 02:58
Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ne göre, 14 Haziran'da Merkez Bankası
brüt döviz rezervleri, 859 milyon dolar artışla 75 milyar 755 milyon dolar olarak gerçekleşti.
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