Son Dakika Haberleri: MB'nin brüt döviz rezervi 75.8 milyar dolara yükseldi
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MB'nin brüt döviz rezervi 75.8 milyar dolara yükseldi

2 saat önce

TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ne göre, 14 Haziran'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 859 milyon dolar artışla 75 milyar 755 milyon dolar olarak gerçekleşti.

MB'nin brüt döviz rezervi 75.8 milyar dolara yükseldi, System.String[]
TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ne göre, 14 Haziran'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 859 milyon dolar artışla 75 milyar 755 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 02:58 
Merkez Bankası, TCMB, Ekonomi
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