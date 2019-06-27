Son Dakika Haberleri: MB’nin ihtiyat akçesi bütçeye aktarılacak
Son Dakika Ekonomi Haber

MB’nin ihtiyat akçesi bütçeye aktarılacak

7 dakika önce

Hazine ve Maliye Bakanlığı, TCMB'nin ihtiyat akçesini bütçeye aktarmaya ve bazı vergilerde artış yoluna gitmeye hazırlanıyor.

MB’nin ihtiyat akçesi bütçeye aktarılacak, System.String[]
Hazine ve Maliye Bakanlığı, TCMB'nin ihtiyat akçesini bütçeye aktarmaya ve bazı vergilerde artış yoluna gitmeye hazırlanıyor. Bütçede gider azaltıcı önlemler de değerlendirilirken, gelir artırıcı önlemler arasında lüks konutta vergi artışının da yer alması öngörülüyor.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 12:38 
TCMB, Maliye Bakanlığı, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Pasaportsuz seyahat dönemi başlıyor Kaçak avcıya vurduğu yaban keçisinin maliyeti 25 bin TL oldu Rusya: S-400'ler yüzde 99 hazır S-500'ler uzaydaki hedefleri de vurabilecek

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.6.2019 12:45:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MB’nin ihtiyat akçesi bütçeye aktarılacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]