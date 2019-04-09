Son Dakika Haberleri: MB, normale dönüş için ilk adımları attı

MB, normale dönüş için ilk adımları attı

26 dakika önce

Merkez Bankası swap'taki proaktif rolünün ardından 'normalleşme'ye geçti, repo ihalelerine geri döndü.

MB, normale dönüş için ilk adımları attı, System.String[]
Merkez Bankası swap'taki proaktif rolünün ardından 'normalleşme'ye geçti, repo ihalelerine geri döndü. (Jülide Yiğittürk Gürdamar)
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 05:03 

Merkez Bankası, Ekonomi
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