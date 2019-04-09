MB, normale dönüş için ilk adımları attı
26 dakika önce
Merkez Bankası swap'taki proaktif rolünün ardından 'normalleşme'ye geçti, repo ihalelerine geri döndü.
Merkez Bankası
swap'taki proaktif rolünün ardından 'normalleşme'ye geçti, repo ihalelerine geri döndü. (Jülide Yiğittürk Gürdamar)
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 05:03
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