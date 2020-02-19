MB-Özel sektör bu yıl 50.7 milyar dolarlık kredi anaparası ödeyecek - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi MB-Özel sektör bu yıl 50.7 milyar dolarlık kredi anaparası ödeyecek - Son Dakika Ekonomi

MB-Özel sektör bu yıl 50.7 milyar dolarlık kredi anaparası ödeyecek

7 saat önce

Özel sektör, 2020 yılında dış kredi borçları kapsamında, 50.7 milyar dolarlık anapara geri ödemesi yapacak.

MB-Özel sektör bu yıl 50.7 milyar dolarlık kredi anaparası ödeyecek, System.String[]

Özel sektör, 2020 yılında dış kredi borçları kapsamında, 50.7 milyar dolarlık anapara geri ödemesi yapacak.

Merkez Bankası verilerine göre, Aralık sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu, 2018 sonuna göre 17.2 milyar dolar azalarak 191.5 milyar dolara, ticari krediler dışındaki kısa vadeli kredi borcu da 5.8 milyar dolar azalarak 9.5 milyar dolara geriledi.

Merkez Bankası'nın, "Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcu Gelişmeleri" açıklamasında, "Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, Aralık sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 50.7 milyar dolar tutarında olduğu gözlenmektedir" denildi.


Merkez Bankası, Aralık, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 10:10 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Altın tarihi zirvede! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Son dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı Murat Uysal'lı Merkez Bankası 7 ayda 1.325 baz puan faiz indirdi İmamoğlu'ndan UKOME için getirilen düzenlemeye tepki: İstanbul sizin oyuncağınız değil

Son Dakika Haberleri
17:32 Bige Önal, 5 yıldır aşk yaşadığı Aras Bulut İynemli ile evliliği düşünmediklerini söyledi
17:02 İrfan Özata'nın yeni albüm
16:39 Adriana Lima, sosyal medyadan isyan etti: Türkiye'nin bilgisine, ben bekarım
14:28 Enise Sude Çağlar oyunculukta ilerliyor
13:41 Ünlü top model Alessandra Ambrossio Göbeklitepe'de yürüyecek

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2020 17:41:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: MB-Özel sektör bu yıl 50.7 milyar dolarlık kredi anaparası ödeyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]