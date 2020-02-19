MB-Özel sektör bu yıl 50.7 milyar dolarlık kredi anaparası ödeyecek (2)

Özel sektör, 2020 yılında dış kredi borçları kapsamında, 50.7 milyar dolarlık anapara geri ödemesi yapacak. Merkez Bankası verilerine göre, Aralık sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu, 2018 sonuna göre 17.2 milyar dolar azalarak 191.5 milyar dolara, ticari krediler dışındaki kısa vadeli kredi borcu da 5.8 milyar dolar azalarak 9.5 milyar dolara geriledi.

Merkez Bankası'nın, "Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcu Gelişmeleri" açıklamasında, "Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, Aralık sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 50.7 milyar dolar tutarında olduğu gözlenmektedir" denildi.

Bu dönemde bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 8.6 milyar dolar azalırken, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmaları da 1.3 milyar dolar azalışla 27.2 milyar dolara geriledi.

Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 3.5 milyar dolar azaldı. Tahvil stoku da 557 milyon dolar azalarak 3.7 milyar dolara geriledi.

Finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 2.9 milyar dolar azaldığı, tahvil stokunun ise 1.1 milyar dolar artarak 7.5 milyar dolar seviyesine çıktığı belirtilirken; kısa vadeli kredi borcu kapsamında, 2018 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 3.2 milyar dolar azalışla 6.2 milyar dolara, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 1.6 milyar dolar azalışla 1.7 milyar dolara geriledi.

Merkez Bankası verilerine göre; Aralık sonundan itibaren uzun vadeli kredi borcu incelendiğinde, tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki senenin aynı dönemine göre 17.2 milyar dolar azalarak 127.6 milyar dolara düştü.

Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 5.8 milyar dolar azalarak 9.0 milyar dolar seviyesine gerilediği ifade edildi.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında Aralık'ta, 191.5 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 61.2'si dolar, yüzde 33.4'ü euro, yüzde 3.8'i lira ve yüzde 1.6'sı diğer döviz cinslerinden oluşurken; 9.5 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun yüzde 45.2'si dolar, yüzde 32.2'si euro, yüzde 22.1'i lira ve yüzde 0.5'i diğer döviz cinslerinden oluştu.

Verilerde; sektör dağılımı incelendiğinde, 191.5 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 46.2'sinin finansal kuruluşlar, yüzde 53.8'inin ise finansal olmayan kuruluşlar tarafından oluşturulduğu; 9.5 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun ise yüzde 78.8'ini finansal kuruluşların, yüzde 21.2'sini ise finansal olmayan kuruluşların borcunun oluşturduğu görüldü.

- İstanbul