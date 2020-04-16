MB-Özel sektörün dış kredi borcu 4.3 milyar dolar azaldı - Son Dakika
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MB-Özel sektörün dış kredi borcu 4.3 milyar dolar azaldı

6 saat önce

Özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu Şubat sonu itibarıyla, 2019 yıl sonuna göre toplam 4.3 milyar dolar azaldı.

MB-Özel sektörün dış kredi borcu 4.3 milyar dolar azaldı, System.String[]

Özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu Şubat sonu itibarıyla, 2019 yıl sonuna göre toplam 4.3 milyar dolar azaldı.

Merkez Bankası'nın verilerine göre, özel sektörün uzun vadeli dış kredi borcu 2.9 milyar dolar azalarak 177.9 milyar dolara, kısa vadeli dış kredi borcu (ticari krediler hariç) 1.4 milyar dolar azalarak 7.7 milyar dolara geriledi.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, Şubat sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemeleri  toplam 44.5 milyar dolar tutarında bulunuyor.

Bu dönemde bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 987 milyon dolar azalırken, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmaları 181 milyon dolar artışla 21.4 milyar dolara yükseldi.

Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 444 milyon dolar azaldı, tahvil stoku 43 milyon dolar azalarak 3.6 milyar dolara düştü.

Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 1.2 milyar dolar azalırken, tahvil stoku da 9 milyon dolar azalarak 7.5 milyar dolara indi.

Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2019 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 997 milyon dolar azalışla 4.7 milyar dolara, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları da 105 milyon dolar azalışla 1.6 milyar dolara geriledi.

Özel sektörün tahvil hariç özel alacaklılara olan borcu, yıl sonuna göre 2.6 milyar dolar azalarak 122.7 milyar dolara geriledi. Bu dönemde, tahvil hariç özel alacaklılara olan borç da 1.5 milyar dolar azalarak 7.3 milyar dolara düştü,

Toplam 177.9 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 61.9'u dolar, yüzde  33.2'si euro, yüzde 3.2'si lira ve yüzde 1.7'si diğer döviz cinslerinden oluştu.

Toplam 7.7 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun yüzde 42.2'si dolar, yüzde 33.1'i euro, yüzde 24.1'i lira ve yüzde 0.6'sı diğer döviz cinslerinden oluştu.

Şubat sonu itibarıyla uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 42.7'si finansal kuruluşların, yüzde 57.3'ü finansal olmayan kuruluşların, kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 75.9'u finansal kuruluşların, yüzde 24.1'i finansal olmayan kuruluşların borcuydu.


Merkez Bankası, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 10:15 Kaynak: DHA

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