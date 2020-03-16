MB-Özel sektörün uzun vadeli dış kredi borcu 189.8 milyar dolar - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi MB-Özel sektörün uzun vadeli dış kredi borcu 189.8 milyar dolar - Son Dakika Ekonomi

MB-Özel sektörün uzun vadeli dış kredi borcu 189.8 milyar dolar

6 saat önce

Özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu, Ocak sonu itibarıyla, 2019 yıl sonuna göre 1.8 milyar dolar azalarak 189.8 milyar dolara geriledi.

MB-Özel sektörün uzun vadeli dış kredi borcu 189.8 milyar dolar, System.String[]

Özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu, Ocak sonu itibarıyla, 2019 yıl sonuna göre 1.8 milyar dolar azalarak 189.8 milyar dolara geriledi.

Merkez Bankası verilerine göre, aynı dönemde özel sektörün kısa vadeli kredi borcu (ticari krediler hariç) 1.1 milyar dolar azalarak 8.4 milyar dolara düştü. Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, Ocak sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemeleri de toplam 48.5 milyar dolar düzeyinde bulunuyor.

Aynı dönemde bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 850 milyon dolar azalırken, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmaları 210 milyon doları artışla 27.4 milyar dolara yükseldi.

Bu dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 308 milyon dolar azaldı ve tahvil stoku ise önemli bir değişiklik göstermeyerek 3.7 milyar dolar düzeyinde kaldı.

Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 681 milyon dolar azaldığı, tahvil stokunun ise 6 milyon dolar azalarak 7.5 milyar dolara geriledi.

Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2019 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 786 milyon dolar azalışla 5.4 milyar dolar; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 101 milyon dolar azalışla 1.6 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, Ocak sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 1.8 milyar dolar azalarak 125.9 milyar dolara geriledi.

Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 1.0 milyar dolar azalarak 8.0 milyar dolara düştü.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 189.8 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde  61.7'si dolar, yüzde  32.9'u euro, yüzde 3.7'si lira ve yüzde 1.7'si diğer döviz cinslerinden oluştu.

Ocak sonu itibarıyla, 189.8 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 46.1'ini finansal kuruluşlar, yüzde 53.9'u da finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.

Aynı dönemde, 8.4 milyar dolarlık kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde  77.9'unu finansal kuruluşların, yüzde  22.1'ini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.


Merkez Bankası, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 11:19 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Dolar/TL, 6,3440 seviyesinden alıcı buluyor
Altını olanları üzecek haber! Yılbaşından bu yana en düşük seviyeyi gördü Starbucks, koronavirüs tedbirleri kapsamında, müşterilerin şubelerde oturmasını yasakladı Son dakika: Koronavirüs salgını piyasaları vurdu! Dolar kuru 6.40'ı aştı
Starbucks, koronavirüs tedbirleri kapsamında, müşterilerin şubelerde oturmasını yasakladı Starbucks, koronavirüs tedbirleri kapsamında, müşterilerin şubelerde oturmasını yasakladı         
17:26
Ankara ve Konya'dan sonra Kayseri'de koronavirüs karantinası! Umreden gelen 315 vatandaşımız gözlem altında Ankara ve Konya'dan sonra Kayseri'de koronavirüs karantinası! Umreden gelen 315 vatandaşımız gözlem altında         
11:45
Koronavirüs kaosu başladı! Marketlere akın eden Amerikalılar birbirini bıçakladı Koronavirüs kaosu başladı! Marketlere akın eden Amerikalılar birbirini bıçakladı         
11:21
Görüntü İstanbul'dan! Tulum giyip maske ve gözlük takarak trafiğe çıktılar Görüntü İstanbul'dan! Tulum giyip maske ve gözlük takarak trafiğe çıktılar         
10:10
Sergen Yalçın: Koronavirüsü biraz abartıyoruz gibi geliyor bana Sergen Yalçın: Koronavirüsü biraz abartıyoruz gibi geliyor bana         
22:22
Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı         
21:29
Çeçen Lider Kadirov'dan koronavirüsü küçümseyen sözler: Virüsten korkmayın, zaten öleceksiniz Çeçen Lider Kadirov'dan koronavirüsü küçümseyen sözler: Virüsten korkmayın, zaten öleceksiniz         
21:29
Galatasaray 10 maçtır yenilmiyor Galatasaray 10 maçtır yenilmiyor         
21:09
Galatasaray-Beşiktaş derbisi ikinci kez seyircisiz oynandı Galatasaray-Beşiktaş derbisi ikinci kez seyircisiz oynandı         
21:06
Akdeniz'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi Akdeniz'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi         
20:55
Hollanda'da koronavirüs salgını nedeniyle okullar 6 Nisan'a kadar tatil edildi Hollanda'da koronavirüs salgını nedeniyle okullar 6 Nisan'a kadar tatil edildi         
20:54
İran'da 91 yaşındaki koronavirüs hastası, tedavisinin ardından taburcu edildi İran'da 91 yaşındaki koronavirüs hastası, tedavisinin ardından taburcu edildi         
20:35
Seri-Elneny pozisyonunda Beşiktaşlıların kırmızı kart isyanı Seri-Elneny pozisyonunda Beşiktaşlıların kırmızı kart isyanı         
20:24
Son Dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 1809'a yükseldi Son Dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 1809'a yükseldi         
20:13
İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock: Ülkede herkes koronavirüse yakalanacak İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock: Ülkede herkes koronavirüse yakalanacak         
19:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2020 17:43:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: MB-Özel sektörün uzun vadeli dış kredi borcu 189.8 milyar dolar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]