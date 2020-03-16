MB-Özel sektörün uzun vadeli dış kredi borcu 189.8 milyar dolar

Özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu, Ocak sonu itibarıyla, 2019 yıl sonuna göre 1.8 milyar dolar azalarak 189.8 milyar dolara geriledi.

Merkez Bankası verilerine göre, aynı dönemde özel sektörün kısa vadeli kredi borcu (ticari krediler hariç) 1.1 milyar dolar azalarak 8.4 milyar dolara düştü. Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, Ocak sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemeleri de toplam 48.5 milyar dolar düzeyinde bulunuyor.

Aynı dönemde bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 850 milyon dolar azalırken, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmaları 210 milyon doları artışla 27.4 milyar dolara yükseldi.

Bu dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 308 milyon dolar azaldı ve tahvil stoku ise önemli bir değişiklik göstermeyerek 3.7 milyar dolar düzeyinde kaldı.

Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 681 milyon dolar azaldığı, tahvil stokunun ise 6 milyon dolar azalarak 7.5 milyar dolara geriledi.

Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2019 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 786 milyon dolar azalışla 5.4 milyar dolar; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 101 milyon dolar azalışla 1.6 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, Ocak sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 1.8 milyar dolar azalarak 125.9 milyar dolara geriledi.

Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 1.0 milyar dolar azalarak 8.0 milyar dolara düştü.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 189.8 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 61.7'si dolar, yüzde 32.9'u euro, yüzde 3.7'si lira ve yüzde 1.7'si diğer döviz cinslerinden oluştu.

Ocak sonu itibarıyla, 189.8 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 46.1'ini finansal kuruluşlar, yüzde 53.9'u da finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.

Aynı dönemde, 8.4 milyar dolarlık kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 77.9'unu finansal kuruluşların, yüzde 22.1'ini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.