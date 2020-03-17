MB Para Politikası Kurulu iki gün erken toplandı

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, 19 Mart günü yapılması planlanan toplantısını öne çekerek, bugün yapıyor.

Merkez Bankası'ndan yapılan konuyla ilgili açıklamada şöyle denildi:

"19 Mart 2020 tarihinde toplanması planlanan Para Politikası Kurulu, koronavirüsün olası

ekonomik ve finansal etkilerini değerlendirmek üzere bugün toplanmıştır."