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MB Para Politikası Kurulu iki gün erken toplandı
6 saat önce
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, 19 Mart günü yapılması planlanan toplantısını öne çekerek, bugün yapıyor.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 02:08 Kaynak: DHA
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, 19 Mart günü yapılması planlanan toplantısını öne çekerek, bugün yapıyor.
Merkez Bankası'ndan yapılan konuyla ilgili açıklamada şöyle denildi:
"19 Mart 2020 tarihinde toplanması planlanan Para Politikası Kurulu, koronavirüsün olası
ekonomik ve finansal etkilerini değerlendirmek üzere bugün toplanmıştır."
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