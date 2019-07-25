Son Dakika Haberleri: MB politika faizini 4.25 puan indirerek yüzde 19.75'e düşürdü
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MB politika faizini 4.25 puan indirerek yüzde 19.75'e düşürdü

1 saat önce

Merkez Bankası politika faizi olan bir haftalık repo faizini 4.25 puan düşürerek, yüzde 19.75 düzeyine indirdi.

MB politika faizini 4.25 puan indirerek yüzde 19.75'e düşürdü, System.String[]
Merkez Bankası politika faizi olan bir haftalık repo faizini 4.25 puan düşürerek, yüzde 19.75 düzeyine indirdi.
Merkez Bankası açıklamasında, "Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 24'ten yüzde 19.75'e indirilmesine karar vermiştir" denildi.


Merkez Bankası, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 02:03 Kaynak: DHA
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