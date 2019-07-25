MB politika faizini 4.25 puan indirerek yüzde 19.75'e düşürdü
1 saat önce
Merkez Bankası politika faizi olan bir haftalık repo faizini 4.25 puan düşürerek, yüzde 19.75 düzeyine indirdi.
Merkez Bankası Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 02:03 Kaynak: DHA
politika faizi olan bir haftalık repo faizini 4.25 puan düşürerek, yüzde 19.75 düzeyine indirdi.
Merkez Bankası açıklamasında, "Para Politikası Kurulu
(Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 24'ten yüzde 19.75'e indirilmesine karar vermiştir" denildi.
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