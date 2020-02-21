MB-Portföy yatırımları yüzde 2.9 düşüşle 135.9 milyar dolar - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi MB-Portföy yatırımları yüzde 2.9 düşüşle 135.9 milyar dolar - Son Dakika Ekonomi

MB-Portföy yatırımları yüzde 2.9 düşüşle 135.9 milyar dolar

6 saat önce

Türkiye'de portföy yatırımları, 2019 yılında, 2018 yıl sonuna göre yüzde 2.9 azalışla 135.9 milyar dolara geriledi.

MB-Portföy yatırımları yüzde 2.9 düşüşle 135.9 milyar dolar, System.String[]

Türkiye'de portföy yatırımları, 2019 yılında, 2018 yıl sonuna göre yüzde 2.9 azalışla 135.9 milyar dolara geriledi.

Merkez Bankası'nın verilerine göre, bu dönemde yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku yüzde 10.5 artışla 32.6 milyar dolara yükselirken, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) stoku yüzde 16.6 azalışla 15.4 milyar dolara geriledi. Yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra, Hazine'nin tahvil stoku ise yüzde 2.0 artışla 49.2 milyar dolara çıktı.

Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2018 yıl sonuna göre yüzde 3.7 azalarak 297.5 milyar dolara geriledi. Yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki döviz mevduatı, 2018 yıl sonuna göre yüzde 8.6 artarak 34.8 milyar dolara çıkarken, TL mevduatı yüzde 2.9 azalarak 13.6 milyar dolara geriledi.

Bu dönemde bankaların toplam kredi stoku yüzde 15.4 azalarak 68.5 milyar dolara, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 7.7 azalarak 97.7 milyar dolara geriledi.


Merkez Bankası, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 10:16 Kaynak: DHA
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