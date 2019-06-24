Son Dakika Haberleri: MB / Reel kesim güven endeksi Haziran'da 3.6 puan arttı
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MB / Reel kesim güven endeksi Haziran'da 3.6 puan arttı

13 dakika önce

Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE) Haziran ayında bir önceki aya göre 3.6 puan artışla 102.5 puana ve mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) bir önceki aya göre 4.9 puan artışla 99.6 puana yükseldi.

MB / Reel kesim güven endeksi Haziran'da 3.6 puan arttı, System.String[]
Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE) Haziran ayında bir önceki aya göre 3.6 puan artışla 102.5 puana ve mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) bir önceki aya göre 4.9 puan artışla 99.6 puana yükseldi.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 10:03 Kaynak: DHA
istanbul, haziran, Ekonomi
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