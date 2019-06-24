MB / Reel kesim güven endeksi Haziran'da 3.6 puan arttı

Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE) Haziran ayında bir önceki aya göre 3.6 puan artışla 102.5 puana ve mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) bir önceki aya göre 4.9 puan artışla 99.6 puana yükseldi.

Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE) Haziran ayında bir önceki aya göre 3.6 puan artışla 102.5 puana ve mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) bir önceki aya göre 4.9 puan artışla 99.6 puana yükseldi.

- İstanbul

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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