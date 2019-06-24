MB / Reel kesim güven endeksi Haziran'da 3.6 puan arttı
13 dakika önce
Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE) Haziran ayında bir önceki aya göre 3.6 puan artışla 102.5 puana ve mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) bir önceki aya göre 4.9 puan artışla 99.6 puana yükseldi.
Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE) Haziran ayında bir önceki aya göre 3.6 puan artışla 102.5 puana ve mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) bir önceki aya göre 4.9 puan artışla 99.6 puana yükseldi.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 10:03 Kaynak: DHA
- İstanbul
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