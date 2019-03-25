Son Dakika Haberleri: MB / Reel Kesim Güven Endeksi Mart'ta 4.9 Puan Yükseldi

MB / Reel Kesim Güven Endeksi Mart'ta 4.9 Puan Yükseldi

1 saat önce

Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE) Mart ayında bir önceki aya göre 4.9 puan artarak 102.1 puana yükseldi.

MB / Reel Kesim Güven Endeksi Mart'ta 4.9 Puan Yükseldi, System.String[]
Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE) Mart ayında bir önceki aya göre 4.9 puan artarak 102.1 puana yükseldi.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada şu değerlendirme yapıldı:

"Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, mevcut toplam sipariş miktarı, sabit sermaye yatırım harcaması, gelecek üç aydaki üretim hacmi, gelecek üç aydaki toplam istihdam miktarı, genel gidişat ve gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, mevcut mamul mal stokuna ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkilemiştir."

Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) Şubat ayına  göre 2.4 puan artarak 99.3 puan düzeyine yükseldi.

Ortalama birim maliyetlerde, son üç ayda artış olduğunu bildirenler ile gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin güçlenerek devam ettiği görüldü. Gelecek üç aydaki satış fiyatı artış beklentilerinin de güçlendiği görülmektedir. Gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 0.6 puan azalarak yüzde 22.6'ya geriledi.

İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, bir önceki aya kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin yüzde 10.4'e, aynı kaldığını belirtenler yüzde 75.1'e yükselirken, daha kötümser olduğunu belirtenlerin yüzde 14.5'e geriledi. (Grafik) - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 10:08 Kaynak: DHA

Merkez Bankası, Ekonomi
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