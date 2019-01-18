Son Dakika Haberleri: Mb: Resmi Mevduat ve Katılım Fonuna Zorunlu Karşılık Kaldırıldı

Mb: Resmi Mevduat ve Katılım Fonuna Zorunlu Karşılık Kaldırıldı

1 saat önce

Merkez Bankası, resmi kuruluşlar mevduatı ve katılım fonunun zorunlu karşılığa tabi yükümlülüklerden hariç tutulmasını kararlaştırıldı.

Mb: Resmi Mevduat ve Katılım Fonuna Zorunlu Karşılık Kaldırıldı, System.String[]
Merkez Bankası, resmi kuruluşlar mevduatı ve katılım fonunun zorunlu karşılığa tabi yükümlülüklerden hariç tutulmasını kararlaştırıldı.

Merkez Bankası'ndan yapılan, zorunlu karşılıklara ilişkin basın duyurusunda şöyle denildi:

"Resmi kuruluşlar mevduatının/katılım fonunun zorunlu karşılığa tabi yükümlülüklerden hariç tutulmasına ve Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'in Geçici 6'ncı maddesi kapsamındaki yükümlülük kalemlerinde görülen belirgin azalış dikkate alınarak ilgili maddenin yürürlükten kaldırılmasına karar verilmiştir." - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 05:48 Kaynak: DHA

Merkez Bankası, Ekonomi
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