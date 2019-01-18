Mb: Resmi Mevduat ve Katılım Fonuna Zorunlu Karşılık Kaldırıldı
1 saat önce
Merkez Bankası, resmi kuruluşlar mevduatı ve katılım fonunun zorunlu karşılığa tabi yükümlülüklerden hariç tutulmasını kararlaştırıldı.
Merkez Bankası
, resmi kuruluşlar mevduatı ve katılım fonunun zorunlu karşılığa tabi yükümlülüklerden hariç tutulmasını kararlaştırıldı.
Merkez Bankası'ndan yapılan, zorunlu karşılıklara ilişkin basın duyurusunda şöyle denildi:
"Resmi kuruluşlar mevduatının/katılım fonunun zorunlu karşılığa tabi yükümlülüklerden hariç tutulmasına ve Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'in Geçici 6'ncı maddesi kapsamındaki yükümlülük kalemlerinde görülen belirgin azalış dikkate alınarak ilgili maddenin yürürlükten kaldırılmasına karar verilmiştir." - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 05:48 Kaynak: DHA
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