MB rezervleri 3.86 milyar dolar arttı
53 dakika önce
Merkez Bankası toplam rezervleri, geçen hafta 3.86 milyar dolar artış gösterdi.
Merkez Bankası toplam rezervleri, geçen hafta 3.86 milyar dolar artış gösterdi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 03:44
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