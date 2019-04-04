Son Dakika Haberleri: MB rezervleri 3.86 milyar dolar arttı

MB rezervleri 3.86 milyar dolar arttı

53 dakika önce

Merkez Bankası toplam rezervleri, geçen hafta 3.86 milyar dolar artış gösterdi.

MB rezervleri 3.86 milyar dolar arttı, System.String[]
Merkez Bankası toplam rezervleri, geçen hafta 3.86 milyar dolar artış gösterdi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 03:44 

Merkez Bankası, Ekonomi
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