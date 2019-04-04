MB rezervleri 3.86 milyar dolar arttı

Merkez Bankası toplam rezervleri, geçen hafta 3.86 milyar dolar artış gösterdi.

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Merkez Bankasından Bir Hamle Daha! Swap Satış Limitini Yüzde 40'a Yükseltti

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