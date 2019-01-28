Son Dakika Haberleri: MB Rezervleri Aralık'ta Yüzde 2.2 Artışla 93 Milyar Dolar Oldu

MB Rezervleri Aralık'ta Yüzde 2.2 Artışla 93 Milyar Dolar Oldu

1 saat önce

– Merkez Bankası'nın rezervleri Aralık'ta yüzde 2.2 artarak 93 milyar dolara çıktı.

MB Rezervleri Aralık'ta Yüzde 2.2 Artışla 93 Milyar Dolar Oldu, System.String[]
Merkez Bankası'nın rezervleri Aralık'ta yüzde 2.2 artarak 93 milyar dolara çıktı.

Merkez Bankası'nın "Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi" verilerine göre, bu dönemde alt kalemler itibarıyla, döviz varlıkları bir önceki aya göre yüzde 1.7 artarak 71.4 milyar dolara, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 4.3 artarak 20.1 milyar dolara yükseldi.

Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası'nın önceden belirlenmiş döviz yükümlülükleri (döviz kredileri, menkul kıymetler, Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat Hesapları-KMDTH) bir önceki aya göre yüzde 0.2 arttı ve 13.milyar dolar oldu.

Bu tutarın 8.7 milyar doları anapara, 4.3 milyar doları faizlerden oluştu. Söz konusu anapara ve faiz yükümlülüklerinin 0.8 milyar doları bir ay, 2.7 milyar doları 2-3 ay ve 9.5 milyar doları da 4-12 ay içerisinde ödenecek.

Şarta bağlı döviz yükümlülükleri, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (Bankacılık sektörünün döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıkları ve akreditifler) oluştu. Söz konusu yükümlülükler bir önceki aya göre yüzde 1.8 artarak 31.9 milyar dolar oldu. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 10:04 Kaynak: DHA

Söz, Merkez Bankası, Aralık, Ekonomi
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