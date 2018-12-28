Son Dakika Haberleri: MB Rezervleri Kasım'da Yüzde 5.6 Artışla 91 Milyar Dolar Oldu

MB Rezervleri Kasım'da Yüzde 5.6 Artışla 91 Milyar Dolar Oldu

1 saat önce

– Merkez Bankası'nın rezervleri Kasım'da yüzde 5.6 artarak 91 milyar dolara çıktı.

MB Rezervleri Kasım'da Yüzde 5.6 Artışla 91 Milyar Dolar Oldu, System.String[]
– Merkez Bankası'nın rezervleri Kasım'da yüzde 5.6 artarak 91 milyar dolara çıktı.

Merkez Bankası'nın "Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi" verilerine göre, bu dönemde alt kalemler itibarıyla, döviz varlıkları bir önceki aya göre yüzde 6.1 artarak 70.2 milyar dolara gerilerken, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 4.4 artarak 19.3 milyar dolara yükseldi.

Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası'nın önceden belirlenmiş döviz yükümlülükleri (döviz kredileri, menkul kıymetler, Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat Hesapları-KMDTH) bir önceki aya göre yüzde 12.8 arttı ve 12.9 milyar dolar oldu.

Bu tutarın 8.8 milyar doları anapara, 4.1 milyar doları faizlerden oluştu. Söz konusu anapara ve faiz yükümlülüklerinin 0.8 milyar doları bir ay, 0.8 milyar doları 2-3 ay ve 11.3 milyar doları da 4-12 ay içerisinde ödenecek.

Şarta bağlı döviz yükümlülükleri, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (Bankacılık sektörünün döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıkları ve akreditifler) oluştu. Söz konusu yükümlülükler bir önceki aya göre yüzde 6.5 artarak 29.7 milyar dolar oldu. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 03:58 Kaynak: DHA

Söz, Merkez Bankası, Ekonomi
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