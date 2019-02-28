Son Dakika Haberleri: MB Rezervleri Ocak'ta Yüzde 4.0 Artışla 96.8 Milyar Dolar Oldu

MB Rezervleri Ocak'ta Yüzde 4.0 Artışla 96.8 Milyar Dolar Oldu

11 dakika önce

– Merkez Bankası'nın rezervleri Ocak'ta bir önceki aya göre yüzde 4.0 artarak 96.8 milyar dolara yükseldi.

MB Rezervleri Ocak'ta Yüzde 4.0 Artışla 96.8 Milyar Dolar Oldu, System.String[]
Merkez Bankası'nın rezervleri Ocak'ta bir önceki aya göre yüzde 4.0 artarak 96.8 milyar dolara yükseldi.

Merkez Bankası'nın "Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi" verilerine göre, bu dönemde alt kalemler itibarıyla, döviz varlıkları bir önceki aya göre yüzde 4.8 artarak 74.9 milyar dolara, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 1.4 artarak 20.4 milyar dolara yükseldi.

Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası'nın önceden belirlenmiş döviz yükümlülükleri (döviz kredileri, menkul kıymetler, Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat Hesapları-KMDTH) bir önceki aya göre yüzde 3.3 arttı ve 12.5 milyar dolar oldu.

Bu tutarın 8.2 milyar doları anapara, 4.3 milyar doları faizlerden oluştu. Söz konusu anapara ve faiz yükümlülüklerinin 0.4 milyar doları bir ay, 4.2 milyar doları 2-3 ay ve 7.9 milyar doları da 4-12 ay içerisinde ödenecek.

Şarta bağlı döviz yükümlülükleri, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (Bankacılık sektörünün döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıkları ve akreditifler) oluşmaktadır. Söz konusu yükümlülükler bir önceki aya göre yüzde 0.2 azalarak 33.2 milyar dolar oldu. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 10:07 Kaynak: DHA

Söz, Merkez Bankası, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dolar Güne Nasıl Başladı? İşte Güncel Rakamlar Gelin Geldiği Köyde Topraksız Tarımın "Hanımağası" Oldu

Muğlalı Balıkçılar Vampir Pire Olarak Bilinen İsopodlardan Dertli Damat Adayı Emre Ubeyli'yi, Son Halini Gören Takipçileri Tanımakta Güçlük Çekti!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.2.2019 10:18:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MB Rezervleri Ocak'ta Yüzde 4.0 Artışla 96.8 Milyar Dolar Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]