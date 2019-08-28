Mb rezervleri temmuz'da yüzde 3.1 artışla 99.4 milyar dolar
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Merkez Bankası'nın resmi rezerv varlıkları Temmuz'da bir önceki aya göre yüzde 3.1 artışla 99.4 milyar dolara yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 10:08 Kaynak: DHA
Merkez Bankası'nın resmi rezerv varlıkları Temmuz'da bir önceki aya göre yüzde 3.1 artışla 99.4 milyar dolara yükseldi.
Merkez Bankası'nın "Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi" verilerine göre, bu dönemde alt kalemler itibarıyla, döviz varlıkları bir önceki aya göre yüzde 3.3 artarak 74.4 milyar dolara yükselirken, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 2.8 artarak 23.5 milyar dolara yükseldi.
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