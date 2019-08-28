Son Dakika Haberleri: Mb rezervleri temmuz'da yüzde 3.1 artışla 99.4 milyar dolar
Son Dakika Ekonomi Haber

Mb rezervleri temmuz'da yüzde 3.1 artışla 99.4 milyar dolar

20 dakika önce

Merkez Bankası'nın resmi rezerv varlıkları Temmuz'da bir önceki aya göre yüzde 3.1 artışla 99.4 milyar dolara yükseldi.

Mb rezervleri temmuz'da yüzde 3.1 artışla 99.4 milyar dolar, System.String[]

Merkez Bankası'nın resmi rezerv varlıkları Temmuz'da bir önceki aya göre yüzde 3.1 artışla 99.4 milyar dolara yükseldi.

Merkez Bankası'nın "Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi" verilerine göre, bu dönemde alt kalemler itibarıyla, döviz varlıkları bir önceki aya göre yüzde 3.3 artarak 74.4 milyar dolara yükselirken, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 2.8 artarak 23.5 milyar dolara yükseldi.

Merkez Bankası, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 10:08 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul valiliği: 16 bin 423 kaçak göçmen sevk edilmiştir
Küçük kızının gözü önünde erkek arkadaşı tarafından vurulan kadın hayatını kaybetti Kumlucalı esnaf, kibarlığa göre çay fiyatı belirledi Gülben Ergen, "Kızların şortları ayıp sınırını aşmış" diyen Ömür Gedik'e sert çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.8.2019 10:29:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mb rezervleri temmuz'da yüzde 3.1 artışla 99.4 milyar dolar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]