Son Dakika Haberleri: MB rezervlerinde 1 milyar dolarlık artış

MB rezervlerinde 1 milyar dolarlık artış

1 saat önce

TCMB toplam rezervleri, geçen hafta 1 milyar 64 milyon dolar artarak 97 milyar 306 milyon dolara yükseldi.

MB rezervlerinde 1 milyar dolarlık artış, System.String[]
TCMB toplam rezervleri, geçen hafta 1 milyar 64 milyon dolar artarak 97 milyar 306 milyon dolara yükseldi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 02:59 
TCMB, Ekonomi
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