MB rezervlerinde 1 milyar dolarlık artış

TCMB toplam rezervleri, geçen hafta 1 milyar 64 milyon dolar artarak 97 milyar 306 milyon dolara yükseldi.

TCMB toplam rezervleri, geçen hafta 1 milyar 64 milyon dolar artarak 97 milyar 306 milyon dolara yükseldi.

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Merkez Bankası Toplam Rezervleri 1 Milyar 64 Milyon Dolar Arttı

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