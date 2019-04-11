MB rezervlerinde 1 milyar dolarlık artış
1 saat önce
TCMB toplam rezervleri, geçen hafta 1 milyar 64 milyon dolar artarak 97 milyar 306 milyon dolara yükseldi.
TCMB toplam rezervleri, geçen hafta 1 milyar 64 milyon dolar artarak 97 milyar 306 milyon dolara yükseldi.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 02:59
Merkez Bankası Toplam Rezervleri 1 Milyar 64 Milyon Dolar Arttı
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