Son Dakika Haberleri: MB rezervlerinde 25 ayın en yüksek haftalık artışı

MB rezervlerinde 25 ayın en yüksek haftalık artışı

2 saat önce

4.3 milyar TL ile Merkez Bankası toplam rezervlerinde son 25 ayın en yüksek haftalık artışı kaydedildi.

MB rezervlerinde 25 ayın en yüksek haftalık artışı, System.String[]
4.3 milyar TL ile Merkez Bankası toplam rezervlerinde son 25 ayın en yüksek haftalık artışı kaydedildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 03:32 

Merkez Bankası, Ekonomi
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