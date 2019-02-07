MB rezervlerinde 25 ayın en yüksek haftalık artışı
2 saat önce
4.3 milyar TL ile Merkez Bankası toplam rezervlerinde son 25 ayın en yüksek haftalık artışı kaydedildi.
4.3 milyar TL ile Merkez Bankası toplam rezervlerinde son 25 ayın en yüksek haftalık artışı kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 03:32
Bakan Pakdemirli: Sebze ve Meyve Fiyatlarıyla İlgili Gereken Aksiyon Önümüzdeki Hafta Başlayacak
Merkez Bankası Rezervleri, Son 25 Ayın En Yüksek Haftalık Artışını Yaşadı
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