MB tahvil alımlarını aktiflerin yüzde 10'una genişletti

Merkez Bankası tahvil alımlarında üst limiti analitik bilançoda aktiflerin yüzde 10'una genişletirken bir önceki uygulamasının aksine İşsizlik Fonu kaynaklı tahvil alımlarını bu kez limite dahil etti.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "2020 yılı Para ve Kur Politikası metninde 2020 yılı için TCMB analitik bilanço aktif toplamının azami yüzde 5.0'i olarak belirlenmiş olan APİ portföyü nominal büyüklüğünün Merkez Bankası analitik bilanço aktif toplamına oranı azami yüzde 10 olarak güncellenmiştir" denildi.

Merkez Bankası açıklamasında, "Finansal piyasaların derinleşmesine ve para politikası aktarım mekanizmasının etkinliğine sağladığı katkılar dikkate alınarak Piyasa Yapıcılığı sistemine sağlanan desteğin artırılması amacıyla Piyasa Yapıcı (PY) bankalara tanınan TCMB'ye DİBS satım imkanında değişikliğe gidilmiştir" denildi ve eklendi:

"Bu kapsamda;

"PY bankalara tanınan TCMB'ye doğrudan DİBS satım imkanına ilişkin limitlerin, repo işlem limitlerinden bağımsız olarak uygulanmasına ve PY bankalara repo işlem limitlerine eşit büyüklükte DİBS satım limiti tanımlanmasına,

"Söz konusu alımların da APİ portföyü için belirlenen azami yüzde 10'luk toplam limit dahilinde gerçekleştirilmesine,

"Bu çerçevede alımı gerçekleştirilecek DİBS'lerin ve alım miktarlarının TCMB tarafından belirlenmesine,

"Alımların açılacak miktar ihaleleri yoluyla gerçekleştirilmesine karar verilmiştir."