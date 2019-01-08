Son Dakika Haberleri: MB - TL Döviz Depo İhalesinde 735 Milyon Dolar Teklif Geldi

MB - TL Döviz Depo İhalesinde 735 Milyon Dolar Teklif Geldi

9 dakika önce

Merkez Bankası'nın açtığı TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde 735 milyon dolar teklif gelirken, gerçekleşen tutar 500 milyon dolar oldu.

MB - TL Döviz Depo İhalesinde 735 Milyon Dolar Teklif Geldi, System.String[]
Merkez Bankası'nın açtığı TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde 735 milyon dolar teklif gelirken, gerçekleşen tutar 500 milyon dolar oldu.

Merkez Bankası, Türk Lirası ve döviz likiditesi yönetimindeki esnekliğin ve araç çeşitliliğinin artırılması amacıyla yaptığı çalışma kapsamında bugün 500 milyon dolar tutarında bir hafta vadeli TL depo karşılığı döviz depo ihalesi açmıştı.

Bir hafta vadeli ihalede faiz oranı TL'de yüzde 24.00, dolarda ise yüzde 2.50 olarak açıklanmıştı.

Merkez Bankası'nın BOTAŞ'a Aralık ayında döviz satışı da 193 milyon dolar, 2018 yılının tamamında 7 milyar 699 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.

Merkez Bankası verilerine göre, BOTAŞ'a döviz satışları 2015 yılında 10.5 milyar dolar düzeyindeyken, 2016 yılında 5.1 milyar dolara geriledikten sonra 2017 yılında da 7.9 milyar dolara yükseldi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 12:02 Kaynak: DHA

Merkez Bankası, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dünyaca Ünlü Dev Banka Goldman Sachs, Dolar İçin Satış Önerisi Yaptı Havalimanlarının 2019 Otopark Tarifeleri Belli Oldu! İşte İl İl Havalimanı Otopark Ücretleri

TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve TBB Başkanı Hüseyin Aydın, Kulüpleri Borçtan Kurtaracak Projeyi Açıkladı Devlet Bahçeli: Fırat'ın Doğusu Fitnenin Boynudur, Bu Boyun Vurulmalıdır
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2019 12:11:47. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MB - TL Döviz Depo İhalesinde 735 Milyon Dolar Teklif Geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]