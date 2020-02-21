MB-Uluslararası yatırım pozisyonu açığı 348.9 milyar dolar - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi MB-Uluslararası yatırım pozisyonu açığı 348.9 milyar dolar - Son Dakika Ekonomi

MB-Uluslararası yatırım pozisyonu açığı 348.9 milyar dolar

6 saat önce

Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net uluslararası yatırım pozisyonu (UYP) açığı, 2018 yıl sonundaki 368,5 milyar dolardan, 2019 sonunda 348.9 milyar dolara geriledi.

MB-Uluslararası yatırım pozisyonu açığı 348.9 milyar dolar, System.String[]

Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net uluslararası yatırım pozisyonu (UYP) açığı, 2018 yıl sonundaki 368,5 milyar dolardan, 2019 sonunda 348.9 milyar dolara geriledi.

UYP verilerine göre, Türkiye'nin yurt dışı varlıkları, 2019 sonu itibarıyla, 2018 yıl sonuna göre yüzde 9.4 artışla 250.6 milyar dolara, yükümlülükleri ise yüzde 0.3 artışla 599.5 milyar dolara yükseldi.

Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2018 yıl sonuna göre yüzde 13.4 artışla 105.5 milyar dolara, diğer yatırımlar kalemi yüzde 6.5 artışla 94.5 milyar dolara yükseldi.

Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 5.8 artışla 47.3 milyar dolara çıktı.

Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2018 yıl sonuna göre yüzde 11.8 artışla 166.2 milyar dolara yükseldi.


Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 10:10 Kaynak: DHA
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