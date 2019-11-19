MB-Uluslararası yatırım pozisyonu açığı 351.6 milyar dolar

Türkiye'nin uluslararası yatırım pozisyonu açığı Eylül sonunda 351.6 milyar dolara geriledi.

Merkez Bankası'nın verilerine göre, Eylül sonu itibarıyla, Türkiye'nin yurtdışı varlıkları, 2018 yıl sonuna göre yüzde 8.0 artışla 247.5 milyar dolara çıkarken, yükümlülükleri yüzde 0.2 azalışla 599.2 milyar dolara geriledi.

Böylece, Türkiye'nin yurtdışı varlıkları ile yurtdışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net uluslararası yatırım pozisyonu açığı, 2018 yıl sonundaki 371 milyar dolardan, Eylül sonunda 351.6 milyar dolara geriledi.

Bu dönemde, rezerv varlıklar yüzde 8.7 artışla 101.1 milyar dolara, diğer yatırımlar yüzde 8.8 artışla 96.6 milyar dolara yükseldi. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların döviz ve lira cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 14.3 artışla 51.1 milyar dolara çıktı.

Aynı dönemde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle, yüzde 5.9 artışla 157.4 milyar dolara yükseldi.

Portföy yatırımları yüzde 1.4 azalışla 138 milyar dolara geriledi.

Yurtdışı yerleşiklerin;

hisse senedi stoku yüzde 8.1 artışla 31.9 milyar dolara çıkarken,

DİBS (devlet iç borçlanma senedi) stoku yüzde 12 azalışla 16.3 milyar dolara geriledi,

Hazine'nin tahvil stoku (yurtiçi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise yüzde 3.3 artışla 49.8 milyar dolara yükseldi.

Aynı dönemde, diğer yatırımlar yüzde 2.5 azalarak 303.8 milyar dolara indi.

Yurtdışı yerleşiklerin yurtiçi yerleşik bankalardaki Yabancı Para mevduatı, yüzde 5.7 artarak 33.8 milyar dolara yükselirken, lira mevduatı yüzde 3.6 azalarak 13.5 milyar dolara geriledi.

Bankaların toplam kredi stoku da yüzde 13.0 azalarak 71 milyar dolara inerken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 5.0 azalarak 101.3 milyar dolar geriledi.