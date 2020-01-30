MB/Uysal: Enflasyon 2020 sonunda yüzde 8.2 olarak öngörülüyor - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi MB/Uysal: Enflasyon 2020 sonunda yüzde 8.2 olarak öngörülüyor - Son Dakika Ekonomi

MB/Uysal: Enflasyon 2020 sonunda yüzde 8.2 olarak öngörülüyor

10 dakika önce

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, enflasyonun 2020 yıl sonunda yüzde 8.2 olarak gerçekleşeceğinin öngörüldüğünü açıkladı.

MB/Uysal: Enflasyon 2020 sonunda yüzde 8.2 olarak öngörülüyor, System.String[]

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, enflasyonun 2020 yıl sonunda yüzde 8.2 olarak gerçekleşeceğinin öngörüldüğünü açıkladı.

Yılın ilk Enflasyon Raporu'nun sunumunda konuşan Uysal, "Enflasyonu düşürmeye odaklı, sıkı bir para politikası duruşu ve güçlü politika koordinasyonu altında, enflasyonun kademeli olarak hedeflere yakınsayacağı öngörülmektedir" dedi ve ekledi: "Bu çerçevede, enflasyonun 2020 yıl sonunda yüzde 8.2 olarak gerçekleşeceği, 2021 yıl sonunda yüzde 5.4'e geriledikten sonra orta vadede yüzde 5.0 düzeyinde istikrar kazanacağı tahmin edilmektedir. Enflasyonun, yüzde 70 olasılıkla, 2020 yılı sonunda yüzde 6.2 ile yüzde 10.2 aralığında (orta noktası yüzde 8.2), 2021 yılı sonunda ise yüzde 3.0 ile yüzde 7.8 aralığında (orta noktası yüzde 5.4) gerçekleşeceği öngörülmektedir."


Merkez Bankası, Murat Uysal, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 11:06 Kaynak: DHA
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