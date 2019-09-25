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Mb/uysal: kredi büyümelerinde ılımlı bir canlanma görülüyor

7 dakika önce

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, Çarşamba günü ekonomik görünüme ilişkin yaptığı sunumda, "Kredi büyümelerinde ılımlı bir canlanma görülmeye başlanmıştır" dedi.

Mb/uysal: kredi büyümelerinde ılımlı bir canlanma görülüyor, System.String[]

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, Çarşamba günü ekonomik görünüme ilişkin yaptığı sunumda, "Kredi büyümelerinde ılımlı bir canlanma görülmeye başlanmıştır" dedi.

Uysal, Çarşamba günü Ankara Sanayi Odası Meclis Toplantısı'nda "Ekonomik Görünüm ve Merkez Bankasının Reel Sektör Çalışmaları" başlığıyla yaptığı sunumda, şu konuların altını çizdi:

"İktisadi faaliyet ilk yarıda ılımlı bir toparlanma sergilerken bu eğilim üçüncü çeyrekte de devam etmektedir. Dengelenme sürecinde net ihracatın yıllık büyümeye katkısı artmıştır.

"Cari işlemler dengesindeki istikrarlı iyileşme devam etmektedir.

"Kredi büyümelerinde ılımlı bir canlanma görülmeye başlanmıştır.

"Enflasyon görünümünde iyileşme sürmektedir. Enflasyon beklentilerinin seyri fiyatlama davranışları açısından yakından takip edilmektedir.

"Fiyat istikrarı ve büyüme birbirini tamamlayıcı niteliktedir. Fiyat istikrarının sağlanması, belirsizliği azaltıp faizleri düşürerek yatırımları ve büyüme potansiyelini desteklemektedir. Verimliliğe dayalı bir büyüme ise, fiyat istikrarının sürdürülebilirliğini güçlendirmektedir.

"Merkez bankaları para politikası kararlarını alırken orta ve uzun vadeli bir perspektifle fiyat istikrarını ve dolayısıyla sürdürülebilir büyümeyi sağlamaya yönelik bir anlayış benimsemektedir.

"Politika etkinliğini en üst düzeye çıkarmak amacıyla ana paydaşlarımızdan biri olan reel sektörle yakın iletişim içinde olmaya özel önem vermekteyiz.

"2013 yılından bu yana, yurt genelinde düzenli aralıklarla, farklı sektör ve ölçeklerden yılda yaklaşık iki bin firma ile yüz yüze görüşmeler yapılmaktadır.

"Reel sektörün nabzını tutmaya yönelik olarak sahadan elde ettiğimiz değerli bilgileri, diğer tüm veriler ile birlikte harmanlayarak politika oluşturma süreçlerinde değerlendirmekteyiz." (Grafik)

Merkez Bankası, Murat Uysal, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 11:59 Kaynak: DHA
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