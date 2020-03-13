MB-Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 9.98 ile tek hanede - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi MB-Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 9.98 ile tek hanede - Son Dakika Ekonomi

MB-Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 9.98 ile tek hanede

6 saat önce

Yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi yüzde 10.06 düzeyinden, yüzde 9.98 ile tek haneli düzeye geriledi.

MB-Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 9.98 ile tek hanede, System.String[]

Yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi yüzde 10.06 düzeyinden, yüzde 9.98 ile tek haneli düzeye geriledi.

Merkez Bankası'nın beklenti anketi verilerine göre, 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 9.61 düzeyinden, yüzde 9.51'e, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi de yüzde 8.52'den ve yüzde 8.51'e geriledi.

Merkez bankası'ndan yapılan açıklamada, "Mart ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 19.2 olasılıkla yüzde 8.00 - 8.99 aralığında, yüzde 34.4 olasılıkla yüzde 9.00 - 9.99 aralığında, yüzde 24.2 olasılıkla ise yüzde 10.00 - 10.99 aralığında artış göstereceği öngörüldü" denildi.

Katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 14.1 olasılıkla yüzde 7.00 - 7.99 aralığında, yüzde 40.2 olasılıkla yüzde 8.00 - 8.99 aralığında, yüzde 22.4 olasılıkla yüzde 9.00 - 9.99 aralığında, yüzde 9.4 olasılıkla ise yüzde 10.00 - 10.99 aralığında artış göstereceği öngörülüyor.

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre de, katılımcıların yüzde 15.1'inin beklentilerinin yüzde 8.00 - 8.99 aralığında, yüzde 47.2'sinin beklentileri yüzde 9.00 - 9.99 aralığında, yüzde 20,8'inin beklentileri yüzde 10.00 - 10.99 aralığında bulunuyor.

Katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 14.1 olasılıkla yüzde 7.00 - 7.99 aralığında, yüzde 40.2 olasılıkla yüzde 8.00 - 8.99 aralığında, yüzde 22.4 olasılıkla yüzde 9.00 - 9.99 aralığında, yüzde 9.4 olasılıkla ise yüzde 10.00 - 10.99 aralığında artış göstereceği öngörülüyor.

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 15.1'inin beklentilerinin yüzde 8.00 - 8.99 aralığında, yüzde 47.2'sinin beklentilerinin yüzde 9.00 - 9.99 aralığında, yüzde 20.8'inin beklentilerinin ise yüzde

10.00 - 10.99 aralığında olduğu gözleniyor.

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre, 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 10.4'ünü beklentilerinin yüzde 7.00 - 7.99 aralığında, yüzde 52.1'inin beklentilerinin yüzde 8.00 - 8.99 aralığında, yüzde 14.6'sının beklentilerinin yüzde 9.00 - 9.99 aralığında, yüzde 10.4'ünün beklentilerinin ise yüzde 10.00 - 10.99 aralığında olduğu gözleniyor.

BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 10.83 iken, bu anket döneminde yüzde 10.38'e geriledi.

Yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 6.45 lirayken, bu anket döneminde 6.51 liraya yükseldi. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 6.51 lira ve 6.66 lira olarak gerçekleşti.

GSYH 2020 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3.5 iken, bu anket döneminde yüzde 3.3 olmuştur. 2021 yılı büyüme beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 3.8 ve yüzde 3.9 oldu.


Merkez Bankası, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 02:42 Kaynak: DHA
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