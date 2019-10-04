MB: Yüksek baz etkisiyle enflasyon düştü
1 saat önce
MB, "Bir önceki yıldaki yüksek baz etkisine bağlı olarak, alt grupların tamamında yıllık enflasyon önemli bir düşüş kaydetti.
MB, "Bir önceki yıldaki yüksek baz etkisine bağlı olarak, alt grupların tamamında yıllık enflasyon önemli bir düşüş kaydetti. Enflasyondaki düşüşte özellikle temel mal ve gıda alt kalemleri öne çıktı" açıklamasında bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 11:01
Merkez Bankası Eylül Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu yayımlandı Altın güne yükselişle başladı! İşte güncel fiyatlar Kuru incirde 3 günde 22 milyon dolarlık ihracat yapıldı ABD ile AB arasında ticaret savaşının fitili ateşlendi