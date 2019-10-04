Son Dakika Haberleri: MB: Yüksek baz etkisiyle enflasyon düştü
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MB: Yüksek baz etkisiyle enflasyon düştü

1 saat önce

MB, "Bir önceki yıldaki yüksek baz etkisine bağlı olarak, alt grupların tamamında yıllık enflasyon önemli bir düşüş kaydetti.

MB: Yüksek baz etkisiyle enflasyon düştü, System.String[]

MB, "Bir önceki yıldaki yüksek baz etkisine bağlı olarak, alt grupların tamamında yıllık enflasyon önemli bir düşüş kaydetti. Enflasyondaki düşüşte özellikle temel mal ve gıda alt kalemleri öne çıktı" açıklamasında bulundu.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 11:01 
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