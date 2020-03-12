MB: Yurt dışında yerleşiklerin hisse, DİBS portföyleri yükseldi

Yurt dışında yerleşiklerin portföyünde bulunan hisse senedi ve devlet iç borçlanma senetleri (DiBS) stokları 6 Mart itibarıyla son bir haftalık dönemde yükseldi.

Merkez Bankası verilerine göre, yurt dışında yerleşiklerin 6 Mart itibarıyla portföyünde bulunan hisse senedi stok miktarı, bir önceki haftadaki 28.2 milyar dolardan, 270 milyon dolar artışla 29.7 milyar dolara çıktı.

Yurt dışında yerleşik yatırımcıların devlet iç borçlanma senetleri stok miktarı da aynı dönemde 12.5 milyar dolardan 12.6 milyara yükseldi.

Bu dönemde, repo miktarı da 500.1 milyon dolardan 539.9 milyon dolar düzeyine yükselirken, özel sektör tahvil ve bonoları 384.1 milyon dolardan, 379 milyon dolara geriledi.