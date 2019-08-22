Son Dakika Haberleri: MB - Yurtdışında yerleşikler DİBS sattı, hisse aldı
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MB - Yurtdışında yerleşikler DİBS sattı, hisse aldı

58 dakika önce

Yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki devlet iç borçlanma senedi (DİBS) portföyü azalırken, hisse senedi portföyü arttı.

MB - Yurtdışında yerleşikler DİBS sattı, hisse aldı, System.String[]

Yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki devlet iç borçlanma senedi (DİBS) portföyü azalırken, hisse senedi portföyü arttı.

Merkez Bankası verilerine göre, yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki devlet iç borçlanma senedi (DİBS) portföyü piyasa fiyatı değişimi ve kur farkından arındırılmış olarak ard arda üç hafta arttıktan sonra, 16 Ağustos haftasında 101.1 milyon dolar azaldı.

Aynı dönemde, yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki hisse portföyü ise 5.2 milyon dolar arttı.

Yurtiçi yerleşiklerin kıymetli maden dahil yabancı para mevduat ve fonları 16 Ağustos ile biten haftada yeni rekor olan 187.21 milyar dolara yükseldi.

Merkez Bankası bugün 9 Ağustos ve 16 Ağustos ile biten haftaya ait verileri birlikte açıkladı.

Merkez Bankası verilerine göre 16 Ağustos ile biten haftada bireylerin yabancı para cinsinden mevduat ve fonları 117.33 milyar dolar ile 9 Ağustos'taki 117.46 milyar dolarlık tarihi zirvesinden sınırlı geriledi.

Verilere göre 16 Ağustos ile biten haftada kurumların yabancı para cinsinden mevduat ve fonları ise 69.88 milyar dolar oldu.

Merkez Bankası, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 03:13 Kaynak: DHA
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