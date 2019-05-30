Son Dakika Haberleri: MB - Yurtdışında yerleşikler hisse sattı, DİBS aldı
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MB - Yurtdışında yerleşikler hisse sattı, DİBS aldı

1 saat önce

Yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki hisse senedi portföyü azalırken, devlet iç borçlanma senedi (DİBS) portföyü arttı.

MB - Yurtdışında yerleşikler hisse sattı, DİBS aldı, System.String[]
Yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki hisse senedi portföyü azalırken, devlet iç borçlanma senedi (DİBS) portföyü arttı.
Merkez Bankası verilerine göre, yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki devlet iç borçlanma senedi (DİBS) portföyü piyasa fiyatı değişimi ve kur farkından arındırılmış olarak ard arda 8 hafta azaldıktan sonra 24 Mayıs haftasında 51.2 milyon dolar artış kaydetti.
Aynı dönemde, yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki hisse portföyü ise 96.1 milyon dolar azaldı.
Yurtiçi yerleşiklerin kıymetli maden dahil yabancı para mevduat ve fonları 24 Mayıs ile biten haftada 316.5 milyon dolar artışla 182.57 milyar dolara yükselerek yeni tarihi rekor düzeye çıktı.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 05:39 Kaynak: DHA
Merkez Bankası, Ekonomi
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