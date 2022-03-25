MBA Okulları ile Life School akademik iş birliğine gitti - Son Dakika
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MBA Okulları ile Life School akademik iş birliğine gitti

25.03.2022 16:05
MBA Okulları ile Life School akademik iş birliğine gitti

MBA Okulları, Life School ile akademik iş birliği gerçekleştirdiğini duyurdu.

MBA Okulları, Life School ile akademik iş birliği gerçekleştirdiğini duyurdu. İş birliği kapsamında eğitimde dijital dönüşüme öncülük eden ve dikey müfredat ile üretime dayalı öğrenmeyi temel alan Life School programı ile MBA Okulları öğrencilerine yeni bir öğrenme deneyimi sunulması amaçlanıyor.

Farkındalık, Yeni Dünya, Ekolojik Okur Yazarlık, Futurizm ve Girişim Akademisi gibi birçok akademiden oluşan Life School ile öğrenciler, hem çok yönlü içeriklerle yeni dünyanın ihtiyaç duyduğu yeterlilik alanlarıyla tanışması hem de alanında uzman usta eğitimcilerle projeler üretmesi hedefleniyor.

"YENİ DÜNYANIN ÖĞRENME DENEYİMİ"

MBA Yenilikçi Eğitim Ekosisteminin her paydaşına Life School içeriği ile hayat boyu öğrenme deneyimi sunacaklarını dile getiren Medicana Eğitim Grubu CEO'su Ayfer Batı, "MBA Okullarında öğrencilerimizin kendi tutku alanları doğrultusunda ilerleyerek gelişim göstermesi için yeni dünyanın bilgi, beceri, yetkinlik ve tutum repertuvarından oluşan Life School ile büyük bir akademik iş birliğine imza attık. Hepimizin ayrı bir başarı tasarımına ihtiyacı var ve bu başarı tasarımının olmazsa olmazı duygu ve tutku. Life School aslında değişen ve dönüşen dünya için hayat boyunca ihtiyacımız olan, tüm disiplinleri barındıran, bizim öğrenme deneyimimizi daha da heyecanlı hale getiren dünya çapında bir eğitim yatırımı. Bizim ihtiyacımız olan sadece çocuklarımızın değil hepimizin, yani hayat boyu öğrenen olmak adına kendini tekrar anlamak, tanımlamak ve aynada görmek isteyen, inovasyon ve değişime ayak uydurmayı önemseyen, zihinsel becerilerini sürekli geliştiren insan kimliği için Life School öncü bir fırsat" dedi.

PEDAGOJİK BİR DENEYİM OLARAK KURGULANDI

Life School Program Koordinatörü Doç. Dr. Mustafa Sever ise "Life School üretime dönük, etkileşimli, dijital dönüşüme öncülük eden pedagojik bir deneyim olarak kurgulanmıştır. Life School'un temel felsefesi üç ana eksen üzerine oturuyor; Bilmek, Yapmak ve Olmak. Her bir modül bu zemin üzerine oturtuluyor. Öğretim materyalleri, yenilikçi bir anlayışa ve konvansiyonelden uzaktan eğitim mantığının çok ötesinde bir kurguya sahiptir. Life School'un diğer modellerden ayırt eden en önemli özelliği, öğretim materyallerinin içeriğinin, aktarım biçiminin ve değerlendirme sistematiğinin özgünlüğüdür" diye konuştu.


MBA Okulları ile Life School akademik iş birliğine gitti
MBA Okulları ile Life School akademik iş birliğine gitti
MBA Okulları ile Life School akademik iş birliğine gitti
MBA Okulları ile Life School akademik iş birliğine gitti
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Kaynak: DHA

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