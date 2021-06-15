MBA Okulları'ndan 21 öğrenciye bilim bursu

Medicana Eğitim Grubu iştiraki MBA Okulları, kampüslerinin bulunduğu Ankara, Bursa ve İstanbul illerinde 21 öğrenciye yüzde 100'e varan oranda eğitim desteği sağlayan "bilim bursu" verecek.

MBA Okulları'ndan yapılan açıklamaya göre, Okul, 'Projeni getir, bursu kap' sloganıyla vereceği bilim bursu ile ortaöğretim 8'inci sınıflarda okuyan öğrencilerin fen bilimleri, teknoloji ve sosyal bilimler alanlarında gerçekleştirdiği, ulusal veya uluslararası programlarda dereceye giren projelerini desteklemeyi hedefliyor. MBA Okulları, burs kapsamında seçilen projelerin hayata geçmesi için akademik destek de sağlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MBA Okulları Kurucu Temsilcisi Sezgin Sunay, öğrencilerin başvurularının kabul edilmeye başlandığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Sosyal bilimler, fen bilimleri ve teknoloji alanında bilgi üretmek isteyen öğrencilerin projelerini dinleme ve hayata geçirilmesinde akademik destek sağlama konusunda son derece heyecanlıyız. Kampüslerimizde, Anadolu ve Fen Liseleri'nde görev yapan akademik kadromuz tarafından birebir yapılacak görüşmelerin ardından her kampüsümüzden üç öğrenci olmak üzere üç ilde toplam 21 öğrenciye eğitim desteği sağlayan bilim bursu vereceğiz. Tüm okullarımızda bilişsel, zihinsel ve sosyal alanlarda evrensel bakış açısına sahip öğrenciler yetiştirmek ve ulusal ve uluslararası platformlarda kendilerini ifade etmelerini sağlamak hedefi ile çalışmaya devam edeceğiz."

2 Temmuz 2021 tarihine kadar devam edecek olan bilim bursu imkanından yararlanmak isteyen ortaöğretim 8'inci sınıf öğrencilerinin, MBA Okulları'nın web sitesi www.mbaokullari.com adresindeki başvuru formunu doldurması yeterli olacak.