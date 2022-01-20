MBA Okulları'ndan VRLab Academy ile iş birliği - Son Dakika

Medicana Eğitim Grubu MBA Okulları, eğitimde bilimsel vizyona odaklanarak sanal gerçeklik teknolojisi ile zamandan ve mekandan bağımsız bilimsel laboratuvar deneylerinin yapılmasını sağlayan VRLab Academy ile akademik iş birliğine imza attı.

Medicana Eğitim Grubu MBA Okulları'ndan yapılan açıklamaya göre, Medicana kalitesiyle "Yenilikçi Eğitim Ekosistemi"ni ve modern müfredatı referans alan MBA Okulları, ulusal ve uluslararası iş birlikleri ile eğitimde yenilenmenin öncülüğünü üstlenmeye devam ediyor.

Yenilikçi Eğitim Ekosistemi'nde yer alan herkes için başarı tasarımını hedefleyen Medicana Eğitim Grubu MBA Okulları'nın VRLab Academy ile gerçekleştirdiği akademik iş birliği ile öğrenciler; fizik, kimya, biyoloji, fen bilimleri alanlarındaki laboratuvar uygulamalarından popüler bilim, nükleer fizik laboratuvarlarına kadar farklı bilimsel kategorilerde sanal gerçeklik teknolojisi ile deney yapma fırsatı bulacak.

Dünyanın en gelişmiş laboratuvarlarına sahip olan VRLab Academy ile yapılan bu iş birliği hibrit eğitime geçiş yapılan bu dönemde, öğretmen ve öğrencileri sanal gerçeklik teknolojisi ile buluşturarak yeni bir bilim vizyonunun kapılarını aralayacak.

"Her bireyin kendi potansiyelini en üst düzeyde ortaya çıkarma şansına sahip olmasını önemsiyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Medicana Eğitim Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Ayfer Batı, dünyanın önde gelen eğitim platformlarını öğrencilerle buluşturarak eğitimin yenilikçi penceresi olma yolunda adımlarını sağlam attıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Her bireyin kendi potansiyelini en üst düzeyde ortaya çıkarma şansına sahip olmasını önemsiyoruz. Modern çağın eğitime sunduğu tüm imkanları öğrencilerimizin tutku alanlarıyla buluşturarak onların 'Başarı Tasarımı'na rehberlik ediyoruz. VRLab Academy ile öğrenci ve öğretmenlerimiz, dünyanın en gelişmiş laboratuvarlarında sanal gerçeklik teknolojisi ile zamandan ve mekandan bağımsız bir şekilde deney yapma fırsatı yakalayacak. Değişimin hızla kendini yenilediği bu çağda, ülkemizin öğrenme ekosistemi için öncü iş birliklerine imza atmaya devam edeceğiz."

VRLab Academy Yönetim Kurulu Başkanı Gürcan Demirci ise dünyanın değişik bölgelerinden sonra Türkiye'de de Medicana Eğitim Grubu MBA Okulları'nın "Yenilikçi Eğitim Ekosistemi" ile VRLab Academy'nin buluşmasından heyecan duyduğunu aktardı.

Demirci, bilimi ve bilimsel vizyonu ulaşılabilir kılmak adına geliştirdikleri VRLab Academy'nin, 25 farklı ülkede ve çoklu müfredatlara uygun şekilde kullanılabildiğini bildirdi.

Gürcan Demirci, VRLab Academy'nin öğrencilerin teorik olarak almış oldukları derslerin laboratuvar uygulamalarını yaparak bilim alanında derinleşmenin akademik performansa ve eğitimde fırsat eşitliğine olan katkısını vurguladı.