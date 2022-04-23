MBA Okulları öğrencileri Medicana Sağlık Grubu yöneticilerinin koltuklarına geçti - Son Dakika
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MBA Okulları öğrencileri Medicana Sağlık Grubu yöneticilerinin koltuklarına geçti

23.04.2022 10:27
MBA Okulları öğrencileri Medicana Sağlık Grubu yöneticilerinin koltuklarına geçti

MBA Okulları öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Medicana Sağlık Grubu doktorlarının koltuklarını devir aldı.

MBA Okulları öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Medicana Sağlık Grubu doktorlarının koltuklarını devir aldı. Medicana Sağlık Grubu ve MBA Okulları öğrencileriyle koltuk devir teslim töreni gerçekleştirildi.

Medicana International Ankara, International İstanbul, Çamlıca, Ataşehir, Avcılar, Bahçelievler, Kadıköy, Bursa, Sivas hastanelerinin ev sahibi olduğu programa MBA Okulları, çeşitli illerindeki kampüslerden öğrencileriyle katıldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 102'nci yıl açılış yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları Medicana Grup iştiraklerinde kutlandı. Medicana Sağlık Grubu ve MBA Okullarında düzenlenen programlar kapsamında MBA öğrencileri, Medicana Sağlık Grubu'ndaki koltuklarına oturarak farklı bir deneyim yaşadı.

GELECEĞİN DOKTOR VE SAĞLIK YÖNETİCİLERİ İLK DENEYİMLERİNİ YAŞADI

Medicana Sağlık Grubu genel müdür, genel müdür yardımcıları, başhekim ve başhekim yardımcılarının koltuklarında deneyim yaşayan MBA Okulları öğrencileri bu deneyimlerle ilgili sorular sordu. Medicana Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanlığı koltuğunu Ankara'dan devralarak programa katılan öğrenci Mahmut Utku Urgan "Bu koltuğa oturmak ve bu görevi yürütmek beni oldukça heyecanlandırdı. Değişik ve baş döndürücüymüş" dedi.

DOKTORLARDAN ÖĞRENCİLERE ÖZEL MEKTUP

Doktorların öğrencilere özel yazdığı mektuplarda "Sen kalbinde ülkenin bağımsızlığını taşıyan bir bayrak, ellerinde aydınlığın meşalesini tutan bir kahramansın. İnanıyorum ki gelecekte dünyayı daha iyi bir yer yapacaksın" mesajı verildi.  Etkinlik doktor ve yöneticiler tarafından öğrencilere verilen çiçek ve plaket takdimi ile sona erdi.


MBA Okulları öğrencileri Medicana Sağlık Grubu yöneticilerinin koltuklarına geçti
MBA Okulları öğrencileri Medicana Sağlık Grubu yöneticilerinin koltuklarına geçti
MBA Okulları öğrencileri Medicana Sağlık Grubu yöneticilerinin koltuklarına geçti
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Ulusal Egemenlik, 23 Nisan, Ankara, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MBA Okulları öğrencileri Medicana Sağlık Grubu yöneticilerinin koltuklarına geçti - Son Dakika


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