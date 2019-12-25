Mbamba: "Hedefimiz ilk yarıyı 24 puanla bitirmek" - Son Dakika
Son Dakika Spor Mbamba: 'Hedefimiz ilk yarıyı 24 puanla bitirmek' - Son Dakika Spor

Mbamba: "Hedefimiz ilk yarıyı 24 puanla bitirmek"

6 saat önce

Denizlispor'un Kamerunlu futbolcusu Mbamba, Ankaragücü maçı ile ilgili, "Çok iyi bir kadroya sahipler ve taraftarlarıyla beraber ne kadar zor bir maç olabileceğini hepimiz biliyoruz.

Mbamba:

Denizlispor'un Kamerunlu futbolcusu Mbamba, Ankaragücü maçı ile ilgili, "Çok iyi bir kadroya sahipler ve taraftarlarıyla beraber ne kadar zor bir maç olabileceğini hepimiz biliyoruz. Ama bizim hedefimiz, 3 puanla bitirip 24 puan yapmak ve ilk yarıyı bu şekilde kapatmak" dedi.


Denizlispor, Süper Lig'in 17. haftasında oynayacağı MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü. Çalışma öncesinde açıklamalarda bulunan Kamerunlu orta saha Mbamba, 5-1 kaybedilen Alanyaspor maçını değerlendirerek, "Maalesef futbolda bazen böyle kazalar oluyor ve açıkçası neden böyle oldu açıklayamıyorum. Çünkü baktığınızda bir önceki maçtan çok çok iyi bir performanstan geliyoruz. Trabzon galibiyetinden sonra yüksek motivasyonlu olmamıza rağmen, herkes maça konsantre olmasına rağmen böyle bir performans ortaya koyduk. Neden böyle oldu derseniz, bir açıklama yapamıyorum bununla alakalı. Dediğim gibi futbolda böyle kazalar oluyor. O yüzden üzgünüz" diye konuştu.


"Kazanmak için gideceğiz"


Mbamba, Ankaragücü maçının zor olacağını belirterek, "Yani açıkçası rakibimiz. Lig sıralamasında çok doğru pozisyonda gözükmese de. Çok iyi bir kadroya sahipler ve taraftarlarıyla beraber ne kadar zor bir maç olabileceğini hepimiz biliyoruz. Ama bizim hedefimiz, 3 puanla bitirip 24 puan yapmak ve ilk yarıyı bu şekilde kapatmak. Dediğim gibi çok kolay bir maç olmayacak, ama biz oraya kazanmak için gideceğiz" şeklinde konuştu. - DENİZLİ

Denizlispor, Ankaragücü, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 04:42 Kaynak: İHA
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