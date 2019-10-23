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Mbappe'den Işık Hızında Gol

1 saat önce

2018-19 sezonunda Velodrome'da Olympique de Marseille karşısına çıkan PSG'de Kylian Mbappe maça yedek kulübesinde başladı. Maç 0-0 iken 62. dakikada oyuna giren Mbappe, sadece iki dakika sonra ani bir atakta takımını öne geçiren golü kaydetti.

2018-19 sezonunda Velodrome'da Olympique de Marseille karşısına çıkan PSG'de Kylian Mbappe maça yedek kulübesinde başladı. Maç 0-0 iken 62. dakikada oyuna giren Mbappe, sadece iki dakika sonra ani bir atakta takımını öne geçiren golü kaydetti.

Mbappe'den Işık Hızında Gol

Kylian Mbappe, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 05:39 
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