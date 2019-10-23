Mbappe'den Işık Hızında Gol

2018-19 sezonunda Velodrome'da Olympique de Marseille karşısına çıkan PSG'de Kylian Mbappe maça yedek kulübesinde başladı. Maç 0-0 iken 62. dakikada oyuna giren Mbappe, sadece iki dakika sonra ani bir atakta takımını öne geçiren golü kaydetti.