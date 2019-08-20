Mbaye Diagne, Antalya'da tatil yaptı
1 saat önce
GALATASARAYLI golcü oyuncu Mbaye Diagne, Antalya'nın Serik ilçesinde 2 gün tatil yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 12:49 Kaynak: DHA
GALATASARAYLI golcü oyuncu Mbaye Diagne
, Antalya
'nın Serik ilçesinde 2 gün tatil yaptı.
Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun açılış maçında deplasmanda Yukatel Denizlispor
'a 2-0 yenilen Galatasaray
'ın forveti Mbaye Diagne, maç sonrası verilen izni, Serik ilçesine bağlı Belek
turizm merkezindeki Regnum Carya
Otel'de geçirdi. Kiraladığı özel uçakla Antalya'ya gelen Mbaye Diagne tatilin ardından aynı uçakla İstanbul
'a döndü.
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