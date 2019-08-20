Son Dakika Haberleri: Mbaye Diagne, Antalya'da tatil yaptı
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Mbaye Diagne, Antalya'da tatil yaptı

1 saat önce

GALATASARAYLI golcü oyuncu Mbaye Diagne, Antalya'nın Serik ilçesinde 2 gün tatil yaptı.

Mbaye Diagne, Antalya'da tatil yaptı, System.String[]
GALATASARAYLI golcü oyuncu Mbaye Diagne, Antalya'nın Serik ilçesinde 2 gün tatil yaptı.
Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun açılış maçında deplasmanda Yukatel Denizlispor'a 2-0 yenilen Galatasaray'ın forveti Mbaye Diagne, maç sonrası verilen izni, Serik ilçesine bağlı Belek turizm merkezindeki Regnum Carya Otel'de geçirdi. Kiraladığı özel uçakla Antalya'ya gelen Mbaye Diagne tatilin ardından aynı uçakla İstanbul'a döndü.


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Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 12:49 Kaynak: DHA
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