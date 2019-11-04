Son Dakika Haberleri: Mbaye Diagne: "Bana Mario deyin..."
Son Dakika Spor Mbaye Diagne: 'Bana Mario deyin...'

Mbaye Diagne: "Bana Mario deyin..."

6 saat önce

Spor Arena Dış Haber | Belçika ekibi Club Brugge'da forma giyen Diagne, ülke basınına röportaj verdi ve ilgi çekici sözler kullandı.

Mbaye Diagne:

Spor Arena Dış Haber | Belçika ekibi Club Brugge'da forma giyen Diagne, ülke basınına röportaj verdi ve ilgi çekici sözler kullandı.


Kendisini İtalyan golcü Mario Balotelli'ye benzeten Senegalli golcü, "Bence Mario Balotelli'ye benziyorum. Kendimi ona çok benzetiyorum. Bu yüzden takım arkadaşlarımdan da bana Mario demelerini istiyorum. Onun kadar golüm yok ama bana böyle seslenilmesini isterim." diye konuştu.


Club Brugge formasıyla 4 golü bulunan Mbaye Diagne, performansı hakkında da "Son maçta çok gol kaçırdım, atmalıydım. Sezon başında takımla birlikte antrenman yapma şansım olmamıştı. Daha çok çalışmak zorundayım." dedi.

Mbaye Diagne, Club Brugge, Belçika, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 12:11 
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