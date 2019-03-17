Mbaye Diagne Bu Sezonki 23. Golünü Attı

Galatasaray'ın Senegalli futbolcusu Mbaye Diagne, Bursaspor maçında penaltıdan attığı golle, sarı-kırmızılılardaki 3., toplamda ise 23. golünü kaydetti.

Galatasaray'ın Senegalli futbolcusu Mbaye Diagne, Bursaspor maçında penaltıdan attığı golle, sarı-kırmızılılardaki 3., toplamda ise 23. golünü kaydetti.



Galatasaray'ın forveti futbolcusu Mbaye Diagne, Süper Lig'de iki haftadır rakip fileleri havalandırıyor. Ligin 26. haftasında deplasmandaki Bursaspor maçında sahneye çıkan Diagne, takımın 2-1 gerideyken kazanılan penaltıyı gole çevirerek eşitliği sağladı. 27 yaşındaki futbolcu böylece sarı-kırmızılı forma ile 3. golünü kaydederken, ligde ise 23 kez gol sevinci yaşadı.



Başarılı futbolcu ayrıca Galatasaray forması ile attığı 3 golün 2'sini penaltıdan kaydetti. Mücadeleye 11'de başlayan Diagne, 78. dakikada yerini Selçuk İnan'a bıraktı. - İSTANBUL

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Rize'de Amatör Maçta Kavga Çıktı! Futbolcular Son Düdükle Birbirine Girdi

Tolga Ciğerci Sezonu İyileşemeden Tamamlayacak

Galatasaray, 2-0 Geriye Düştüğü Maçta Bursaspor'u 3-2 Yendi

İstikbal Mobilya Kayserispor, Medipol Başakşehir'le 1-1 Berabere Kaldı