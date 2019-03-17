Son Dakika Haberleri: Mbaye Diagne Bu Sezonki 23. Golünü Attı

Mbaye Diagne Bu Sezonki 23. Golünü Attı

1 saat önce

Galatasaray'ın Senegalli futbolcusu Mbaye Diagne, Bursaspor maçında penaltıdan attığı golle, sarı-kırmızılılardaki 3., toplamda ise 23. golünü kaydetti.

Mbaye Diagne Bu Sezonki 23. Golünü Attı, System.String[]
Galatasaray'ın Senegalli futbolcusu Mbaye Diagne, Bursaspor maçında penaltıdan attığı golle, sarı-kırmızılılardaki 3., toplamda ise 23. golünü kaydetti. Galatasaray'ın forveti futbolcusu Mbaye Diagne, Süper Lig'de iki haftadır rakip fileleri havalandırıyor. Ligin 26. haftasında deplasmandaki Bursaspor maçında sahneye çıkan Diagne, takımın 2-1 gerideyken kazanılan penaltıyı gole çevirerek eşitliği sağladı. 27 yaşındaki futbolcu böylece sarı-kırmızılı forma ile 3. golünü kaydederken, ligde ise 23 kez gol sevinci yaşadı. Başarılı futbolcu ayrıca Galatasaray forması ile attığı 3 golün 2'sini penaltıdan kaydetti. Mücadeleye 11'de başlayan Diagne, 78. dakikada yerini Selçuk İnan'a bıraktı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 09:41 Kaynak: İHA

Bursaspor, Galatasaray, Mbaye Diagne, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rize'de Amatör Maçta Kavga Çıktı! Futbolcular Son Düdükle Birbirine Girdi Tolga Ciğerci Sezonu İyileşemeden Tamamlayacak Galatasaray, 2-0 Geriye Düştüğü Maçta Bursaspor'u 3-2 Yendi İmamoğlu, Yeni Zelanda'da Katledilen Müslümanlar İçin Yasin Okudu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.3.2019 23:09:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mbaye Diagne Bu Sezonki 23. Golünü Attı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]