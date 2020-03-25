Mbaye Diagne'den corona virüs için Galatasaray'a mesaj! 'Dönmek istiyorum' - Son Dakika
Son Dakika Spor Mbaye Diagne'den corona virüs için Galatasaray'a mesaj! 'Dönmek istiyorum' - Son Dakika Spor

Mbaye Diagne'den corona virüs için Galatasaray'a mesaj! 'Dönmek istiyorum'

6 saat önce

Bonservisi Galatasaray'da bulunan ve kiralık olarak Belçika ekibi Club Brugge'da oynayan Mbaye Diagne, Fotomaç'ın haberine göre Galatasaray'a dönmek istediğini yönetime iletti.

Mbaye Diagne'den corona virüs için Galatasaray'a mesaj! 'Dönmek istiyorum', System.String[]

Bonservisi Galatasaray'da bulunan ve kiralık olarak Belçika ekibi Club Brugge'da oynayan Mbaye Diagne, Fotomaç'ın haberine göre Galatasaray'a dönmek istediğini yönetime iletti.


Club Brugge'a kiralanan Diagne'den yönetime, " Türkiye'ye gelmek istiyorum. Bana yardım edin" mesajı geldi. Senegalli golcü, Belçika'da durumun kendisini korkuttuğunu ifade etti.


FRANSA VE İNGİLTERE'DEN TALİPLERİ VAR


Öte yandan, Diagne'ye Fransız ve İngiltere'den talipler olduğu ancak tecrübeli futbolcunun, kariyerini Galatasaray'da sürdürmek istediği ifade edildi.


Sarı kırmızılılarda Fatih Terim ise oyuncuya gelecek tekliflerin değerlendirilmesini istiyor.


Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de gol krallığı yaşayan Diagne, Club Brugge formasıyla bu sezon 6 lig maçına çıktı ve 4 gol attı.


Mbaye Diagne, Club Brugge, Galatasaray, Belçika, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 10:27 

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