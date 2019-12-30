Mbaye Diagne'den Galatasaray'a geri dönüş sinyali! - Son Dakika
Son Dakika Spor Mbaye Diagne'den Galatasaray'a geri dönüş sinyali! - Son Dakika Spor

Mbaye Diagne'den Galatasaray'a geri dönüş sinyali!

6 saat önce

Galatasaray'ın sezon başında Club Brugge'e kiraladığı ve Belçika ekibinde de kadro dışı kalan Mbaye Diagne, geri dönüşün sinyallerini veriyor.

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Galatasaray'ın sezon başında Club Brugge'e kiraladığı ve Belçika ekibinde de kadro dışı kalan Mbaye Diagne, geri dönüşün sinyallerini veriyor.


Diagne, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda berberde saç traşı olurken kendisini çekerken arkadaki Galatasaray formalı resmine görüntüyü yakınlaştırdı ve hazırlıkları yaptığını belirtmiş oldu.


Bonservisi Galatasaray'da olan Diagne'nin sarı kırmızılı takıma devre arası tatilinin ardından katılması bekleniyor.



Mbaye Diagne, sosyal medya paylaşımında Galatasaray'a geri dönüş sinyali verdi

Mbaye Diagne, Club Brugge, Galatasaray, Belçika, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 01:55 
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