Mbaye Diagne'den Galatasaray'a geri dönüş sinyali!

Galatasaray'ın sezon başında Club Brugge'e kiraladığı ve Belçika ekibinde de kadro dışı kalan Mbaye Diagne, geri dönüşün sinyallerini veriyor.



Diagne, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda berberde saç traşı olurken kendisini çekerken arkadaki Galatasaray formalı resmine görüntüyü yakınlaştırdı ve hazırlıkları yaptığını belirtmiş oldu.



Bonservisi Galatasaray'da olan Diagne'nin sarı kırmızılı takıma devre arası tatilinin ardından katılması bekleniyor.







Mbaye Diagne, sosyal medya paylaşımında Galatasaray'a geri dönüş sinyali verdi