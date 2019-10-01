Son Dakika Haberleri: Mbaye Diagne'den olay paylaşım! Fatih Terim
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Mbaye Diagne'den olay paylaşım! Fatih Terim

1 dakika önce

Galatasaray Teknik direktörü Fatih Terim'in basın toplantısında sarf ettiği, "Oyuncuya göre sistem hazırlamıyoruz ama bazı refleksler oturdukça pozisyonlar farklılaşacaktır.

Mbaye Diagne'den olay paylaşım! Fatih Terim, System.String[]

Galatasaray Teknik direktörü Fatih Terim'in basın toplantısında sarf ettiği, "Oyuncuya göre sistem hazırlamıyoruz ama bazı refleksler oturdukça pozisyonlar farklılaşacaktır. Son yıllardaki bütün gol kralları Galatasaray'dan çıktı. Galatasaraylıların tek şikayet etmeyeceği şey gol kısırlığıdır. Memnuniyetsizliğimi de oyuncularımla paylaşıyorum. İletmediğimiz, paylaşmadığımız, sebep ve bahane olur diye söylemediğimiz birçok şey var." sözlerine Diagne'den yanıt geldi.


Galatasaray'ın sezon başında Belçika ekibi Club Brugge'a kiraladığı Senegalli futbolcu kendisine ait sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.


Diagne paylaşımında Fatih Terim'in fotoğrafıyla birlikte Kasımpaşa'da yaşadığı gol sevinci ve emojiler kullandı.


İşte o paylaşım:


Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 02:06 
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