Mbaye Diagne İlk Maçında Fileleri Havalandırdı
26 dakika önce
Galatasaray'ın yeni transferi Senegalli futbolcu Mbaye Diagne, ilk maçında Trabzonspor ağlarını havalandırmayı başardı.
Galatasaray
'ın yeni transferi Senegalli futbolcu Mbaye Diagne, ilk maçında Trabzonspor
ağlarını havalandırmayı başardı.
Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde Kasımpaşa
'dan kadrosuna kattığı Senegalli futbolcu Mbaye Diagne, sarı-kırmızılı formayı ilk kez Trabzonspor karşısında giydi. Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Türk Telekom Stadyumu
'nda oynanan karşılaşmada Diagne, Teknik Direktör Fatih Terim
tarafından 11'de görevlendirildi. Mücadelenin 20. dakikasında topun başına geçen 27 yaşındaki futbolcu, meşin yuvarlağı kalenin sağından ağlarla buluşturdu.
Bu sezon Kasımpaşa'da 20 gol atan başarılı futbolcu, Trabzonspor'a karşı attığı golle sayısı 21'e çıkardı. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 09:12 Kaynak: İHA
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