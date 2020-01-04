Mbaye Diagne kamp kadrosunda yok! Galatasaray... - Son Dakika
Son Dakika Spor Mbaye Diagne kamp kadrosunda yok! Galatasaray... - Son Dakika Spor

Mbaye Diagne kamp kadrosunda yok! Galatasaray...

6 saat önce

Spor Arena Dış Haberler | Ocak'ta Galatasaray'a dönmesine kesin gözüyle bakılan Mbaye Diagne, kiralık olarak forma giydiği Club Brugge'da devre arası kampı kadrosuna alınmadı.

Mbaye Diagne kamp kadrosunda yok! Galatasaray..., System.String[]

Spor Arena Dış Haberler | Ocak'ta Galatasaray'a dönmesine kesin gözüyle bakılan Mbaye Diagne, kiralık olarak forma giydiği Club Brugge'da devre arası kampı kadrosuna alınmadı.


Katar'da yapılacak kampın kadrosunu resmi internet sitesi üzerinden duyuran Belçika temsilcisi, Mbaye Diagne'nin yerine 18 yaşındaki yeni transfer Youssouph Mamadou Badji'yi kafileye dahil etti.


Club Brugge ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Senegalli golcünün 29 kişilik kadroda yer almaması Galatasaray'a döneceği iddialarını güçlendirdi.


Mbaye Diagne bu sezon forma giydiği 12 resmi maçta 4 gol atma başarısı gösterdi.


DIAGNE'NİN YERİNE VATANDAŞI GELDİ


Club Brugge, Senegal ekiplerinden Casa Sports forması giyen 18 yaşındaki forvet Youssouph Mamadou Badji ile 2024 yılına kadar sözleşme imzaladı.

Mbaye Diagne, Club Brugge, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 08:13 
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