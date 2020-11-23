Mbaye Diagne ligdeki ilk golünü attı - Son Dakika

Mbaye Diagne ligdeki ilk golünü attı

23.11.2020 21:37
Mbaye Diagne ligdeki ilk golünü attı, System.String[]

Galatasaray'ın Senegalli futbolcusu Mbaye Diagne, Kayserispor maçında penaltıdan attığı golle bu sezon Süper Lig'de ilk kez gol sevinci yaşadı.

Galatasaray'ın Senegalli futbolcusu Mbaye Diagne, Kayserispor maçında penaltıdan attığı golle bu sezon Süper Lig'de ilk kez gol sevinci yaşadı.

Galatasaray'ın Senegalli golcüsü Mbaye Diagne, sakatlığı bulunan Kolombiyalı golcü Radamel Falcao'nun yokluğunda Kayserispor karşısında 11 başladı. Diagne, mücadelenin 63. dakikasında kazanılan penaltıda topun başına geçti ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

Bu sezon Süper Lig'de 8. maçına çıkan 29 yaşındaki futbolcu ilk gol sevincini yaşadı. Diagne, bu sezon ayrıca Neftçi Bakü mücadelesinde de 2 gol kaydetmişti.

Karşılaşmaya 11'de başlayan Mbaye Diagne, 90 dakika sahada kaldı.

(Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Mbaye Diagne ligdeki ilk golünü attı

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Mbaye Diagne ligdeki ilk golünü attı - Son Dakika Spor


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