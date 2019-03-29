Son Dakika Haberleri: Mbaye Diagne'nin Sağ Omzunda Çıkık Tespit Edildi

Mbaye Diagne'nin Sağ Omzunda Çıkık Tespit Edildi

1 saat önce

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Yeni Malatyaspor ile oynayacağı ilk maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Mbaye Diagne'nin Sağ Omzunda Çıkık Tespit Edildi, System.String[]
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Yeni Malatyaspor ile oynayacağı ilk maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Senegal Milli Takımı'nda sakatlanan Mbaye Diagne'nin sağ omuz akromiyoklaviküler eklemde bağ hasarı ve çıkık teşhis edildiği açıklandı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, Teknik Direktör Fatih Terim gözetimindeki antrenmanın ilk bölümünde koordinasyon ve sürat ile ısınma hareketleri yapıldı. Daha sonra dörde dört hedefli dar alan oyunları oynandı. Antrenmanın ana bölümünde oyunsal formda çift kale dayanıklılık çalışması gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

Milli takım kamplarından dönen Fernando Muslera kaleci antrenörleri eşliğinde çalışırken, Badou Ndiaye ve Henry Onyekuru ise adaptasyon çalışması yaptı.

Senegal Milli Takımı'nda sakatlanan Mbaye Diagne'nin yapılan ileri tetkikler sonucunda sağ omuz akromiyoklaviküler eklemde bağ hasarı ve çıkık teşhis edildiğini belirtildi.

Konstantinos Mitroglou, tedavisinin ardından salonda çalışırken, Yuto Nagatomo ise fizyoterapistler eşliğinde koşu çalışmalarına devam etti.

Galatasaray, Yeni Malatyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 11.00'de gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 03:49 Kaynak: İHA

Spor
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