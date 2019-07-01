Son Dakika Haberleri: Mbaye Diagne: Suudi Arabistan'a gitmiyorum, kalmaya karar verdim
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Mbaye Diagne: Suudi Arabistan'a gitmiyorum, kalmaya karar verdim

1 saat önce

Galatasaray'ın forvet oyuncusu Mbaye Diagne, gündemdeki transfer iddialarına sosyal medya hesabından cevap verdi.

Mbaye Diagne: Suudi Arabistan'a gitmiyorum, kalmaya karar verdim, System.String[]

Galatasaray'ın forvet oyuncusu Mbaye Diagne, gündemdeki transfer iddialarına  sosyal medya hesabından cevap verdi. Senegalli golcü, " Suudi Arabistan'a gitmiyorum. Nereye gideceğime ben karar veririm, anlıyor musunuz" dedi.
Devre arasında Spor Toto Süper Lig ekibi Kasımpaşa'dan kadroya katılan ve sezonu 30 golle gol kralı olarak tamamlayan Diagne, önce sosyal medya hesabından "4 yıllık kontratım var. Kalmaya karar verdim çünkü benim hakkımda çok fazla konuşuyorsunuz. En azından beni artık aramazsınız. Nereye gideceğime ben karar veririm" şeklinde bir ifade paylaştı. Senegalli golcü, paylaşımı kısa bir süre sonra sildi. Sonrasında Senegalli oyuncu Diagne, sosyal medya hesabından "Suudi Arabistan'a gitmiyorum. Nereye gideceğime ben karar veririm, anlıyor musunuz" açıklamasında bulundu.
Mbaye Diagne'nin Galatasaray ile olan kontratı Haziran 2023'te son bulacak.
 


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 04:28 Kaynak: DHA
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